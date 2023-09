Así será el futuro de Kike Teruel tras abandonar Los Nocheros

Además, deslizó la posibilidad de incursionar en la política. "Me quiero preparar, me parece que no está bueno simplemente por ser una cara conocida lanzarse a la política" , dijo en una reciente entrevista.

kike.teruel.jpg Kike Teruel decidió buscar nuevos horizontes arriba de los escenarios, con una insólita actividad.

Hace unos meses, la inesperada noticia de la salida de Kike de Los Nocheros revolucionó a la industria musical y el salteño salió a explicar su decisión a los miles de fanáticos. “Me voy porque estoy bien. Es raro escucharlo así, pero estoy en una excelente relación con los chicos”, señaló en un vivo de Instagram. Además, aclaró que acompañaría a sus compañeros hasta cumplir con las presentaciones que ya tenían pautadas.

Teruel remarcó que su partida no estaba vinculada a un proyecto individual: “No voy a seguir como solista. No voy a seguir cantando, no me voy para hacer una carrera paralela en absoluto. ¿Qué voy a hacer? No sé, pero estaba sin ideas para el grupo y hace rato ya me quería ir. Era como jugar en un equipo y dar pases en vez de ir al frente”.

Todo indica que Kike cumplirá su promesa. Al parecer no volverá a pisar un escenario como cantante, sino como capocómico…