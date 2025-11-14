Bad Bunny, mejor álbum del año en los Latin Grammy 2025

El artista Bad Bunny se llevó las miradas de la celebración de los Latin Grammy hecha en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas tras coronarse con el reconocimiento al mejor Álbum del Año en una jornada histórica donde diferentes artistas recibieron importantes reconocimientos para sus carreras profesionales.

Entre los miles de artistas que participaron en las nominaciones, distintos artistas argentinos se llevaron su reconocimiento en una noche soñada: Fito Páez , Trueno , Conociendo Rusia, Ca7riel y Paco Amoroso y Nico Cotton.

“Muchísimas gracias otra vez, que salga el sol por favor en este mundo, que esta ardiendo, cayéndose a pedazos. Finalmente el álbum termina con una canción que desea eso. Nadie, ningún hombre y mujer de bien puede desear otra cosa en este mundo explotado, que salga el sol, que vuelva el amor, la amistad, que los corazones se juntan a través de la música. Muchas gracias por este premio otra vez, hasta luego”, dijo Fito al recibir su premio.