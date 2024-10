Bake Off Famosos: Cami Homs regresó a la competencia

Sin embargo, el jurado conformado por Maru Botana, Damián Betular y Christophe Krywonis tuvieron que decidir que una de ellas regresara al certamen, y finalmente el jurado eligió a Cami Homs como la primera pastelera en tener que regresar a la carpa de pasteleros.

“Estoy feliz, estoy de nuevo en esta carpa que extrañé con toda mi alma. Extrañé a todos mis amigos y a mis compañeros que no están”, dijo la modelo emocionada.

Embed - Bake Off Argentina on Instagram: "Cami Homs es la elegida y vuelve a la competencia de Bake Off Mirá #BakeOffFamosos en mitelefe.com/vivo Reviví los episodios en @disneyplusla"