Bake Off Famosos ya tiene a sus primeros convocados: quiénes son

Mientras que hay una famosa que ya fue confirmada. Se trata de Cami Homs, exmujer de Rodrigo de Paul, que ya participó del reality Bailando 2023 y hasta condujo su propio ciclo de cocina.

Qué tipo de participantes busca Bake Off Famosos

"Quieren que sean buenos en lo que hacen, que sean funcionales o que tengan relación con la Selección", aseguró el periodista Guido Záffora.

Wanda Nara.jpg Wanda Nara será la conductora de Bake Off Famosos.

El programa será semanal y contará con la conducción de Wanda Nara y con jurados, que aún no fueron confirmados.

La polémica con Paula Chaves

Algunos días atrás, Paula Chaves -ex conductora del reality- fue abordada por un periodista de chimentos. Ante la consulta “¿Te dolió que no fueras convocada para Bake Off?”, Chaves dudó algunos segundos, pero aseguró "Mmm, sí, sí, me dolió. Quise usar otra palabra, no sé si es que ‘me dolió’. Me duele pero también entiendo la situación".

En este sentido, añadió que "me dolió’ me parece que es decirlo más desde un lado de enojo y no estoy enojada, ni mucho menos. Sino que es un proyecto que hice durante tanto tiempo, que me encantó hacer, que marcó un montón en mi vida y en mi carrera, que voy a estar eternamente agradecida a Telefe por la oportunidad que me dio y de más".

3.JPG Paula Chaves habló sobre la polémica con Wanda Nara y Bake Off Famosos.

Además, Chaves explicó que "entiendo la situación del canal, donde ya tenía contratada una producción, que tenía contratada a una conductora, donde iban a hacer un formato que no se pudo hacer como Masterchef, terminan haciendo Bake Off y ya tenían un equipo contratado. Y bueno, es lógico. Laburo hace muchos años en esto y entiendo también estas situaciones".

A esto se suma que Paula Chaves y Zaira Nara tienen un pequeño "enfrentamiento" por cuestiones de amoríos. Al ser consultada al respecto, Paula descartó cualquier inconveniente y aseguró que cuando la mencionan como su "enemiga" es una exageración.

Por último, reflexionó que "hice tres temporadas de Bake Off y yo creo que las hice bien. La verdad es que siempre me tiraron palabras lindas. Y todos, tanto del canal, como la gente y como ustedes, los del medio, siempre me han tirado muy buena onda, mucho amor. Así que yo no soy la que te puedo decir que no estoy porque no les gustó mi trabajo. O si es por esto que te estoy hablando, de que a veces hay conductoras contratadas, producciones y bueno, hay que hacer formatos. Y es así la televisión”.