Barbara Lanata contó qué es lo que le reprocha a su papá

image.png

Fiel conocedora del oficio periodístico, desde que el 14 de junio su padre ingresó al Hospital Italiano Bárbara se toma el tiempo de contestar cada uno de los mensajes de los periodistas que le escriben y de atender a los movileros que la interceptan a la salida de la clínica.

Bárbara Lanata habló de la relación con su padre y que es lo que le reprocha

"Estoy agotada. Colapsada”, dice Bárbara Lanata un fragmento de la entrevista. Hace más de seis meses que su padre, Jorge Lanata, está internado: durante ese tiempo el periodista atravesó diversas intervenciones, traslados y una serie de rehabilitaciones fallidas que mantuvieron en vilo a su familia.

Al ser la mayor, Bárbara es la encargada de la mayoría de las tareas que requiere el cuidado de una persona que se encuentra internada, y en tan delicado estado cómo es el caso de su papá.

image.png

Además habló de cómo es su relación con él y con su hermana. "Siempre nos llevamos todos bien y fuimos muy unidos. Creo que no fue el mismo papá conmigo que con Lola. Nos tuvo en distintos momentos de la vida. Cuando me tuvo a mi acababa de salir Página 12, en cambio cuando nació Lola él ya era súper conocido. De mi mamá se separó cuando yo tenía tres meses, y con Kiwi (Sarah Stewart Brown) estuvo 20 años. Fue muy distinto, y de hecho la relación que tenemos Lola y yo con mi papá es bastante diferente", comenzó relatando.

"Hizo cosas bien y cosas mal. Hizo lo que pudo y también se mandó un montón de cagadas por eso estamos hoy acá. No es un reproche ni mucho menos, no soy madre y algún día me pasará y tendré hijos que me recriminen, pero creo que hay cosas que podría haber hecho diferente para resguardarse él. Nadie que no se pueda cuidar bien a sí mismo puede terminar de cuidar bien a otros. No es un reproche. Igual estamos en esta situación que es un quilombo", agregó.

Por último, cerró diciendo: "Él está hace seis meses internado porque en un punto no se cuidó; eso más como persona que como padre. Soy una persona muy psicoanalizada, qué sé yo. No me sale decirte que fue el mejor papá del mundo, pero creo que hizo lo que pudo en un montón de situaciones. Nunca me faltó nada, pero también tuve varias peleas en mi vida, como cualquier padre e hijo".