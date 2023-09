Bautista grabó el hermoso momento que vivió con su papá, Benjamín Vicuña

Recientemente, padre e hijo se unieron en un proyecto conjunto al grabar una publicidad juntos, revelando así su estrecha relación en el ámbito laboral y personal. El anuncio, que muestra a ambos afeitándose, permitió a Bautista compartir algunos consejos que su padre le ha transmitido a lo largo de los años. En un posteo en sus redes sociales, el joven elogió a Benjamín , diciendo: "Para nosotros es un plan afeitarnos juntos (el viejo tiene tremendos tips que me los enseñó todos)".

Esta no es la primera vez que Bautista trabaja junto a su padre en el mundo de la actuación. En 2021, hizo su debut en un comercial de un importante banco, donde demostró su talento y carisma, siguiendo los pasos de sus talentosos padres, Benjamín Vicuña y Carolina "Pampita" Ardohain.

Bautista Vicuña Benjamín Vicuña 1.jpg

El joven actor aún no ha definido por completo su futuro en el mundo del espectáculo y se mantiene cauto en sus decisiones. En una entrevista previa, Bautista expresó su deseo de explorar diferentes facetas artísticas y seguir los pasos tanto de su madre como de su padre. "A mí me gustaría hacer de todo. Hacer un poco de lo que hace mi mamá y de lo que hace mi papá. Igual, todavía no estoy decidido, pero voy viendo", compartió el adolescente.

Bautista Vicuña continúa creciendo como actor y explorando las oportunidades que se presentan en el mundo del espectáculo, respaldado por el apoyo y la experiencia de su padre.