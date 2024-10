Benjamín Vicuña se metió en la separación entre Pampita y Roberto García Moritán

El chileno se mostró enfocado en su rol de padre y en mantener una buena relación con la madre de sus hijos, destacando la importancia de ser un equipo en la crianza. “Yo solo puedo comentarles que somos una familia. No tengo un rol más que acompañar desde la crianza de mis hijos y ser un buen equipo. Todo el resto es algo que no me corresponde”, expresó Vicuña, dejando claro que no pretende inmiscuirse en la vida privada de Pampita más allá de su responsabilidad compartida como padres.

Vicuña 1.jpg Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña habló de la separación de Pampita

Ante la pregunta de De Brito sobre cómo vive Pampita este proceso, el actor se mostró empático, pero evitó entrar en detalles personales: “Lo que le pasa a todas las personas que viven una situación así. Ya el hecho de tener hijos es una tarea muy grande para además tener que convivir con el exterior, la prensa, lo mediático, que es parte de nuestro trabajo”. Con estas palabras, Vicuña intentó resaltar que las dificultades de una separación se ven exacerbadas cuando se es una figura pública.

De Brito mencionó que algunos medios chilenos lo han acusado de hablar solo con la prensa argentina, a lo que el actor respondió con humor: "Es que acá me ganaron por la insistencia. Me ganaron por cansancio", comentó entre risas. Luego, agregó que siempre ha procurado mantener una relación de respeto con los medios de ambos países. “Con temas como estos, trato de no hablar porque no me corresponde. Pero yo siempre he tenido respeto hacia la prensa. Lo respeto y entiendo su trabajo, tanto en Argentina como en Chile”, aclaró Vicuña.