Bombazo: Milett Figueroa habló de su boda con Marcelo Tinelli y sorprendió

image.png

Las revelaciones de Milett Figueroa sobre su relación con Marcelo Tinelli

En medio de una entrevista, Milett no pudo esquivar las preguntas sobre su romance con Tinelli. En un segmento de "mito o verdad", la modelo terminó de desatar la locura mediática con su respuesta. Cuando le consultaron si había hablado con el empresario sobre la posibilidad de casarse, su contestación fue directa y contundente: “Es verdad”.

Con una sonrisa cómplice, agregó detalles que dejaron abierta la puerta a futuros planes matrimoniales. "Al comienzo de cualquier relación es importante hablar sobre el futuro, ver qué nos depara como pareja. Yo estoy completamente comprometida y él también. Definitivamente hemos conversado sobre el tema. Hablamos mucho sobre la familia, que es algo que nos apasiona. Y bueno, ya se enterarán en su momento", deslizó con picardía.

Embed - Milett Figueroa rompe el silencio sobre su boda con Marcelo Tinelli - TeleViral

De esta manera, Milett Figueroa no solo consolidó su lugar en la televisión peruana, sino que también dejó en claro que su historia de amor con Marcelo Tinelli está lejos de terminar. En tanto, en Bondi Live, Ángel de Brito confirmó en su programa que Milett y Marcelo se casarán haciendo referencia a lo mismo que sucedió en el programa peruano.

La bronca de Tinelli por una mentira de Milett Figueroa

En su aparición en América hoy, al parecer el rating no la acompañó y la producción habría inventado un regalo falso de Marcelo Tinelli para intentar sortear el problema. "No le fue muy bien con el rating. Pero, lo que más llamó la atención fue que, sobre el final del programa, uno decía: 'Bueno, va a haber un llamado de Marcelo Tinelli o un video'. Pero no, en un momento aparecen una flores. Unas flores mentirosas que se las mandó Marcelo", contó Matías Vázquez en Puro Show (El Trece).

image.png

Luego, dijo: "¿Qué pasó con las flores? Llega el final del programa y no sabían cómo levantar el rating y jugaron una ficha, que era la del romance con Tinelli. No había un video de Milett con Marcelo, no había nada. Sobre la marcha, lo que a mí me contaron es que desde la producción inventaron un Marcelo".

"Para algunos existe el mensaje de él con las flores y para otros fue un invento de la producción. Dicen que las flores las compró la producción", cerró Vázquez.