Cami Homs o Cande Molfese: ¿quién gana Bake Off Famosos?

Este jueves Bake Off Famosos eliminó a Vero Lozano en la instancia de semifinales. El lunes se conocerá la gran ganadora.

Este jueves se definió el nombre de las dos jugadoras que se enfrentarán el próximo lunes en la gran final de Bake Off Famosos (Telefe). Vero Lozano, Cami Homs y Cande Molfese tuvieron que superar una exigente prueba técnica propuesta por el jurado. Vero no pudo con la prueba técnica y quedó fuer de la final.

La prueba consistía en la elaboración de una torta encastrada. Claro que la instancia de semifinal no era algo tan sencillo y Wanda Nara les comunicó a las competidoras que había dos pruebas: una técnica y otra creativa. La primera ocurrió este jueves y el gran desafío creativo será el lunes cuando se enfrenten las dos finalistas del reality más visto de Telefe.

El desafío del jueves se resolvió en 3 horas y 30 minutos y el jurado realizó la degustación a ciegas. La primera que probaron fue la de Cande. “La estética no está mal. Está aterciopelado. Falta elegancia en el peinado pero está”, dijo Christophe quien reconoció que no estaba simétrica. Sin embargo, Betular dijo que lo que no tenía de simetría lo tiene en sabor.