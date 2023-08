Camila Homs contó qué dijo en los audios que le mandó a Tini Stoessel

La ex de Rodrigo De Paul volvió a hablar de su pelea legal con su ex marido y con la artista a quien le mandó audios con insultos

“Fue por un momento muy puntual. Obviamente no lo voy a decir, pero me enojé muchísimo”, explicó al aire de Desayuno Americano (América). “¿Tuviste oportunidad de conversar con Tini, de escribirle algún mensaje? ¿Tuviste interés? La relación con la pareja del padre es importante por los hijos”, comentó Pamela David sobre el vínculo que Camila mantuvo con la cantante. “No, pero tampoco compartieron mucho con mis hijos”, disparó la entrevistada.

Camila Homs explicó por qué le mandó audios con INSULTOS a Tini Stoessel _ TN - Google Chrome 2023-08-02 17-41-58.mp4 Camila Homs habló de los insultos hacia Tini Stoessel

En ese sentido, la modelo explicó que no volvería a tomar una actitud como la que tuvo. “Sí me arrepiento de haber dicho cosas de más, porque fue en un momento de angustia”, contó.

En cuanto a la relación que mantiene actualmente con Rodrigo De Paul, la influencer comentó que “mejoró un poco”. Además, detalló que sus actuales conversaciones con el futbolista son solamente por Francesca y Bautista: “Tenemos un diálogo cordial”. Sin embargo, aseguró: “No puede haber una segunda vuelta, de mi parte no”.

“¿Jamás volverías con De Paul?”, le consultó Pamela David. “No, hoy te puedo decir que no”, insistió Camila con firmeza. Por otro lado, se refirió a su noviazgo actual con José Sosa, el jugador de Estudiantes de La Plata, y expresó: “Tenemos una relación muy linda y sana”.

Con esa misma firmeza, Homs se refirió a cómo se tomó la noticia de la separación entre su expareja y Tini Stoessel. “No me corresponde opinar, no lo sabía”, dijo ella en un principio. Luego, recalcó que sintió “indiferencia” y explicó: “No me genera absolutamente nada, estoy bien por dentro, no me afecta nada”.