Carmen Barbieri explotó contra Graciela Alfano por un insólito motivo

El cruce entre ambas ocurrió en Mañanísima, cuando Graciela Alfano fue entrevistada en vivo y tuvo actitudes que Barbieri consideró ofensivas. Durante la conversación, Alfano, que en ese momento hablaba con la periodista Majo Martino, ignoró a Carmen, lo que generó incomodidad en la conductora. "Yo no me enojé, pero en un móvil me ignoró y era mi programa. Además, me dijo: ‘Estoy hablando con Majo Martino’ y me cayó la boca", relató la actriz.