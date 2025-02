Preocupación por la salud de Carmen Barbieri, luego de que la echaran de El Trece

Aun así, Carmen Barbieri continuó con las últimas emisiones del ciclo llevando la conducción de manera magistral, pese al mal momento que atravesaba sabiendo que su abrupta salida no era lo que ella esperaba. A mediados de la semana, los panelistas de su programa, los televidentes e internautas se alertaron por su salud, al ver a la conductora con un derrame en el ojo. Según comentó la conductora durante la emisión de Mañanísima no se trataba de un cuadro complejo. “Tengo algo en el ojito, no es nada de gravedad”, detalló para llevar tranquilidad a todos, aunque dejó ver el estado de su vista al quitarse los lentes oscuros que llevaba y allí se pudo observar el gran derrame que había en su mirada.