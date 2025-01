Georgina Barbarossa se metió en el escandaloso despido de Carmen Barbieri

El sorpresivo levantamiento de Mañanísima, el programa conducido por Carmen Barbieri , ha generado un fuerte impacto en el mundo de la televisión argentina. La noticia fue confirmada por El Trece, que decidió dar de baja el ciclo como parte de un cambio estratégico en su programación, orientado hacia formatos más periodísticos. La decisión, que se hará efectiva el próximo 28 de febrero, tomó por sorpresa a Barbieri y a su equipo, quienes no esperaban este abrupto cierre.

En una entrevista con Intrusos (América TV), Carmen se mostró comprensiva frente a la situación, aunque no ocultó su sorpresa. “Yo estoy muy bien porque entiendo cómo es esto. Lo que empieza, termina, y a veces termina abruptamente. Está bien, yo no me enojé ni di portazos”, expresó con su habitual sinceridad, dejando en claro que afronta este cambio con profesionalismo.