Catalina Gorostidi opinó sobre la eliminación de Renato de Gran Hermano: "Te echaron porque..."

La ex jugadora de Gran Hermano lanzó su cruda crítica al peruano por su corto paso por el reality.

Pese a que adentro de la casa tenía el aval de sus compañeros, Renato Rossini terminó siendo eliminado de la casa de Gran Hermano e incluso con porcentaje récord. Ante esto, en su primera Noche de Los Ex, los especialistas analizaron su salida, por lo que Catalina Gorostidi se animó a marcarle la verdadera razón por la que lo sacaron.

El alto porcentaje de votos generó la sensación de que Renato Rossini fue eyectado de la casa de Gran Hermano . Es por eso que los ex jugadores analizaron su paso por el reality junto a Robertito Funes y varios fueron bastante tajantes con la particular forma de ser que tiene el peruano.

Al ver que el clima estaba tenso y no paraban de tirarle golpes bajos, el jugador lanzó de forma irónica: “Estoy muy agradecido de compartir con todos los panelistas de acá de La Noche de los Ex, que son unos grandes, unos cracks y sobre todo Cata, que me está dando katana, katana, katana”.