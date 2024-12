Chiara Mancuso contó su pasado en Gran Hermano y estalló en llanto

La modelo, hija del ex futbolista Alejandro Mancuso, contó que siempre tuvo una carga familiar, un escenario marcado por el apellido, y el no poder desempeñarse como cualquier otra persona. Fue allí que mencionó la carta que le dio su madre antes de su ingreso al reality.

“Cuando venía para acá abrí la valija y tenía una carta de ella que decía: ‘Hija, estoy muy feliz de que cumplas tu sueño. Yo no te voy a juzgar por nada. Sé vos, te voy a estar mirando siempre”, relató la modelo entre lágrimas, casi sin poder terminar la frase que atesora en su memoria.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TronkOficial/status/1867279642798809227?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1867279642798809227%7Ctwgr%5Ee0a9f5736b2fbab6ba59eaa88f5c59c545d53758%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-26789282811928251558.ampproject.net%2F2410292120000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false Chiara estaba sensible y recordó una cartita que le dejó su mamá. Luz y Luciana fueron a abrazarla #GranHermano pic.twitter.com/OyisVR8nrV — TRONK (@TronkOficial) December 12, 2024

A continuación, explicó lo que le generó esa declaración: “Eso me dejó mucho más tranquila, porque yo siempre como que me sentí muy juzgada por ella. Hasta que entendí todas las cosas que ella vivió y que fue desde ahí que ella me juzgaba”.

“Yo también le vine a enseñar que podía tener otra visión de la vida, porque yo soy muy rebelde, y la volví loca. Fui una hija muy difícil…Pero bueno, estoy contenta”, subrayó Chiara.

El triángulo amoroso en Gran Hermano

Chiara, quien había manifestado un interés genuino por Giuliano, se encontró con la sorpresa de que su compañero, lejos de corresponderle plenamente, le puso en claro que su corazón apuntaba hacia otra persona.

En una charla franca, él le confesó la verdad que tanto la inquietaba: "Mirá, no podemos seguir adelante si no te digo que creo que me está pasando algo con Jenifer, no te lo estoy viniendo a aclarar porque mañana pretendo salir con Jen".

Lejos de quedar en un simple desencuentro, la situación se complicó cuando Chiara, visiblemente afectada, se refugió en la habitación de las chicas y buscó el apoyo de su compañera Sandra Priore. Allí no dudó en abrir su corazón con absoluta sinceridad. Con lágrimas en los ojos, confesó: "Te juro que estoy en una... no doy más. Pero no le quiero contar a todos. Me siento como una pelotu... con respecto a Nano y a Jenifer”.