Cathy Fulop tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y preocupó a todos

tiziana cathy.png Imagenes que compartió Cathy Fulop con su hija menor, Tiziana Sabatini, durante su proceso quirúrgico.

Además, Cathy Fulop, comentó que la intervención fue realizada en el Sanatorio Las Lomas Nordelta, programada y de carácter ambulatorio. Es decir, ese modo de intervenciones permite a la paciente regresar a su hogar el mismo día. También comentó que fue Tiziana Sabatini, su hija menor, quien la acompañó durante todo el proceso, con su apoyo, contención y cariño.

Cómo fue la intervención quirúrgica a la que se sometió Cathy Fulop

Por otra parte, Cathy Fulop, a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de tres millones de seguidores internautas, expresó su gratitud por los mensajes recibidos y la compañía brindada a través del plano virtual, sumado a ello, un mensaje especial al personal de salud que la atendió durante su intervención: "Primero que todo decirles que me encuentro muy bien. Gracias a todos los que se preocuparon por mí y me dejaron tantos mensajes amorosos. Gracias al sanatorio Las Lomas Nordelta y todo su personal. Mis enfermeros y a mi doc bello que es un crack. Gracias, gracias, gracias".

No solo fue un mensaje, Fulop, también compartió un video donde puede verse su situación posoperatoria, y escucharse su experiencia: "Mi gente bella, aquí estoy con mi manito. Estoy re bien. Se me desinflamó un montón, la puedo mover, se me está despertando. He hecho de todo, me hice mi jugo verde y hasta hice un risotto para mi familia, lo único que no hice fue ejercicio".

cathy fulop.png

La venezolana, aprovechó su nueva aparición en redes para dar más detalles y explicar mejor su padecimeinto. Cathy padece de "double crush" o síndrome de doble compresión, una condición que implica pinzamientos nerviosos tanto en la cervical como en el túnel carpiano. Su situación comenzó luego de sufrir una cervicalgia durante su participación en "Bailando por un sueño". La cirugía fue realizada por Fernando Kairuz, un médico especialista en manos.

Cathy Fulop continúa su recuperación en la Costa Argentina

Después de la intervención atravesada, Fulop, decidió tomarse un tiempo para descansar y recuperarse plenamente junto a su familia en la costa argentina. Compartió con sus seguidores que planeaba descansar y disfrutar allí, aprovechando la temporada de verano con los suyos.

La reciente cirugía de Cathy, revaloriza la importancia de atender las señales que el cuerpo visibiliza y buscar en la medicina la respuesta exacta para los tratamientos a realizar, incluso si de intervenciones quirúrgicas se trata, como el caso del síndrome del túnel carpiano. Si bien aclaró que fue algo “leve” y que se encontraba en la mejor de las condiciones, su mensaje fue valioso.