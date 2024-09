Cecilia Oviedo reveló el acuerdo que tenía con la Tota Santillán antes de su muerte

image.png

Cecilia Oviedo reveló los oscuros detalles de la Tota Santillán

En 2008, Cecilia Oviedo y la Tota tuvieron "un romance para las cámaras", ella lo acompañó al Bailando y se presentó como su novia. Sin embargo, después de más de una década en silencio, Oviedo confesó en una entrevista con Intrusos: "No fui su novia, había un arreglo. Éramos amigos".

La ex vedette explicó que trabajaron juntos durante mucho tiempo, pero un evento puntual rompió su amistad y la llevó a distanciarse. La trágica noticia la impactó, pero lo que más la sorprendió fue la ausencia de las amistades de la Tota en su último adiós: "A mí lo que me pareció raro fue que no fue mucha gente al velatorio. Obviamente debe ser porque no se portó muy bien con las personas".

Cuando le preguntaron por qué decía eso, Oviedo afirmó: "Evidentemente como pareja no era bueno. A veces somos buenos amigos o compañeros, pero como pareja no lo somos". Aunque dijo que, en su momento, Santillán se portó bien con ella, admitió que se distanció por un problema que surgió: "Me debía plata y se que tuvo ese tipo de problemas con un montón de personas del medio".

Los problemas de la Tota Santillán según Cecilia Oviedo

Cecilia dio detalles de los problemas de salud de la Tota y confirmó que "el tenía problema de adicción con el alcohol, las drogas, el juego y con las comidas. Eso hizo que se le despertara la enfermedad que le agarró, la bipolaridad que el sufría". Sobre si Santillán era violento o no, dijo: "A veces era un poco agresivo, no decía bien las cosas".

Por último, la exvedette tocó el tema de las denuncias de violencia de género de las ex parejas de Santillán y le dio la razón a ellas. Sol Fiasche, la madre de sus hijas más chicas, lo denunció en 2016 y un año más tarde Fernanda Vives. La bailarina aseguró que debido a los golpes que el ex conductor le propinó perdió un embarazo y Oviedo que conocía la interna de la pareja, lo confirmó: "Fue real lo que pasó con Fernanda".