Cecilia Roth reveló cuál es la frase de su hijo que la devastó

La protagonista de Culpa cero, la película dirigida por Valeria Bertuccelli que se estrenó recientemente en cines, no oculta su profunda inquietud por el rumbo que ha tomado Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. Desde Madrid, donde se instaló hace cuatro meses, Roth se mantiene informada sobre lo que sucede en su país y, en sus palabras, lo que ve le resulta "duro y lamentable". "Tengo mucho miedo. Me apena y me entristece", confesó en la entrevista con La Nación, dejando en claro que no esperaba que la situación llegara a este punto.