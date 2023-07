Celina Rucci padeció la misma enfermedad de Wanda Nara y contó cómo la superó

En el 2021 Celina Rucci sorprendió a todos al contar que había superado su lucha contra una leucemia mieloide aguda. La actriz había decidido ocultar el proceso de su enfermedad, incluso hasta de su familia, ya que ella estaba viviendo en Nueva York pero sus hijos, ya adultos, se habían quedado en Buenos Aires y no quería preocuparlos.

"El 2020 fue sorpresivo para todos. Para mí se sumó un gran desafío, que por decisión propia, decidí ocultar. Las razones eran varias, me había ido a otro país, estaba lejos de mis afectos y no quería que ellos carguen con más preocupaciones, ese era mi plan, mantenerlo en secreto” , comenzó en ese momento su relato la vedette.

CELINA RUCCI.mp4 En 2021 Celina Rucci compartió un video para mostrar su lucha contra la leucemia.

“Pase muchos días internada, con quimio y todo. Estuve acompañada en todo momento de mi hombre, quien merece un capítulo aparte de lo grandioso y ángel que es.... después de seis meses de tratamientos, quimios, pinchazos y miles de pastillas el 23 de noviembre mi doctor me dijo que ya no había rastros de células cancerígenas, lo que se supone que es muy bueno pero aún no se puede cantar victoria porque en este tipo de cáncer nunca se sabe”, relató.

Para Celina, su actitud fue una de las cosas fundamentales que la ayudaron a vencer la enfermedad. "siempre lo tome con una actitud ganadora. Mi mente estaba segura de que iba a poder con esto, y así fue". les confesó a a sus seguidores con profunda emoción.

En 2022 la vedette, al cumplirse un nuevo aniversario de su recuperación, la vedette viajó a las Islas Malvinas con su pareja, el cirujano Federico Girardi. Desde allí, Rucci escribió en sus redes palabras de aliento para quienes atraviesan una situación similar a la que le tocó vivir.

CELINA RUCCI.jpg La ex vedette en pleno proceso de quimioterapia.

"Me aferré tanto a mis convicciones, que lo encaré como si fuera una prueba más que te da este gran aprendizaje que es vivir. Tuve miedo, pero lo combatí con risas y humor, tuve ansiedad, como todos, por no saber si había un futuro, pero me propuse vivir cada día como único e inigualable", expresó Celina.

"Descubrí que me emocionaban tantas cosas simples y cotidianas que antes quizás no reparaba en ellas. Aprendí que hay gente hermosa, generosa y que te llegan al alma, pero no tienen tanta prensa como las almas oscuras que habitan entre nosotros", decía el mensaje de la actriz.

Ahora, conocedora de las últimas novedades sobre la salud de Wanda Nara, cuestionó a los servicios médicos. “En Argentina demoran mucho tiempo en dar el diagnóstico de una leucemia, a mí en EE.UU. en el mismo día me lo diagnosticaron y me internaron para comenzar con el tratamiento. ¿Falta tecnología en los laboratorios?”, se preguntó a través de su cuenta de Twitter.

CELINA-RUCCI.jpg Celina comparte las fotos del proceso de su enfermedad para concientizar sobre la importancia de un diagnóstico temprano.

Sus seguidores quisieron saber cuáles habían sido los primeros síntomas de su enfermedad. "Me preguntan cuáles son los síntomas que me llevaron a ir al doctor; muchos moretones, sangrado de encías, hemorragia de sangrado menstrual", explicó Celina.

Y reveló todo lo que aprendió con su proceso de lucha contra la leucemia: "Aprendí a despojarme de los conceptos de perfección, me vi frente al espejo pelada, hinchada y dolorida pero sonreía de felicidad porque podía decirles a todos que los amaba y eso fue algo mágico. Hoy he elegido continuar con todo ese aprendizaje, me tocaron esas cartas y jugué mi mejor partido. Acá nadie gana y nadie pierde, solo se trata de cambiar la mirada al mundo. Todos debemos aprender algo y tratar de ser unidos, las vueltas dan mucha vida".