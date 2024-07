Chano reveló cómo Tini Stoessel le salvó la vida

Todo comenzó con un mensaje críptico que Chano publicó en su cuenta de X (antes conocida como Twitter): "Porfa miénteme y haz lo que tú quieras conmigo". Estas palabras, parte del éxito "Miénteme" de Tini Stoessel y María Becerra, rápidamente se hicieron virales, acumulando casi un millón de visualizaciones y más de 23 mil me gusta. Los seguidores del cantante no tardaron en especular sobre una posible colaboración musical entre Chano y Tini, lo que generó una ola de rumores y expectativas.

Sin embargo, el propio Chano se encargó de aclarar la situación al día siguiente. En respuesta a las consultas y teorías de sus fans, explicó que su publicación no tenía nada que ver con una colaboración musical, sino con un recuerdo profundamente personal. "No. Solamente recordé un momento muy lindo de cuando estuve internado después del episodio que ustedes ya saben", comentó, refiriéndose a su internación en una clínica de rehabilitación tras un episodio crítico en 2023.

El cantante continuó compartiendo más detalles sobre esa experiencia. Durante su tiempo en el hospital, un enfermero solía ponerle música para animarlo, y uno de los temas recurrentes era precisamente "Miénteme". "Había un enfermero que me ponía música y siempre bailábamos esa canción. Ayer me sentí muy vivo y me acordé de esa vez que resucité", expresó Chano, terminando con una nota emotiva sobre cómo esa canción se convirtió en un símbolo de esperanza y resurgimiento para él.

Chano 2.jpg El tuit de Chano hablando de Tini Stoessel

Cómo está Chano actualmente

La revelación de Chano ha tocado los corazones de sus seguidores, quienes le mostraron su apoyo y cariño a través de numerosos comentarios y mensajes en redes sociales. Esta historia no solo destaca la importancia de la música en momentos difíciles, sino también la capacidad de Chano para conectar con su público de una manera genuina y sincera.

Además de esta emotiva anécdota, Chano ha estado interactuando activamente con sus fans, respondiendo preguntas y compartiendo más sobre su vida y carrera. Este acercamiento ha sido muy bien recibido por sus seguidores, quienes han expresado su gratitud por la transparencia y vulnerabilidad del artista. No es la primera vez que el artista ha interactuado con sus seguidores, ya que en numerosas ocasiones el cantante ha respondido preguntas sobre sus canciones y su vida privada en redes.