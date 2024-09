Charly García: el regreso del genio con "La lógica del escorpión"

La expectativa por este nuevo trabajo era enorme. Charly García, a sus 72 años, sigue siendo una figura central en la escena musical argentina. Su influencia es innegable, y cada nuevo lanzamiento suyo es un acontecimiento. "La lógica del escorpión" no es la excepción.

El álbum, que cuenta con 13 temas, fue grabado en los estudios ION y El Pie, bajo la producción del propio Charly y su equipo de Say No More. La lista de colaboradores es impresionante: David Lebón, Pedro Aznar, Fito Páez e incluso una participación póstuma de Luis Alberto Spinetta.