Chiara Mancuso de Gran Hermano contó con que ex participante tuvo un romance antes de entrar a la casa

Para sorpresa de todos, Chiara reveló que tuvo un vínculo con un ex Gran Hermano y contó que le dijo antes de entrar a la casa.

Todo ocurrió mientras Chiara compartía una charla distendida en el comedor con Renato Rossini, Delfina, Lourdes, Luca y Lucía. Entre bromas y comentarios, uno de los participantes lanzó con humor: "Chiara es experta en comer cualquier cosa". Sin esquivar la indirecta, la joven respondió con picardía: "Me he comido a cada boludo", lo que despertó la curiosidad de sus compañeros.

Ante la insistencia del grupo, Renato le pidió que contara su historia con "A", lo que llevó a Chiara a relatar su fugaz encuentro con Alan Simone: "Fui a un boliche y me lo chapé. Fue un chape y después hablamos para vernos, pero no tuvimos tiempo", confesó. Además, aclaró que todo ocurrió cuando él estaba soltero, disipando cualquier tipo de especulación sobre una posible infidelidad.

Chiara cuenta que se chapó a Alan Simone, exparticipante de la edición anterior de #GranHermano

Un cruce inesperado en el estudio

La sorpresa no terminó allí. Según reveló la propia Chiara, cuando ingresó a la casa más famosa del país, Alan estaba en el estudio siguiendo el debut de los nuevos participantes y no dudó en dedicarle un gesto de apoyo. "Cuando yo vine acá, él estaba en la tribuna y me gritó 'éxitos'", contó entre risas.

El momento rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los seguidores del programa reaccionaron con memes y comentarios sobre el inesperado cruce entre dos generaciones de Gran Hermano. Mientras algunos se divirtieron con la anécdota, otros comenzaron a especular sobre la posibilidad de que Alan visite la casa en alguna gala especial.

Chiara 1.jpg Alan Simone, el ex Gran Hermano que estuvo con Chiara

Gran Hermano en un momento clave

Más allá de los momentos de distensión, la competencia sigue avanzando y el programa atraviesa una etapa decisiva. Este miércoles 19 de febrero se vivió una gala especial en la que 10 participantes fueron salvados por el público a través del voto positivo, mientras que otros 10 quedaron en placa y ahora enfrentan el riesgo de ser eliminados el próximo domingo 23 de febrero.

El impacto del reality en la audiencia sigue siendo notable. Con la conducción de Santiago del Moro, el programa logró superar los 13 puntos de rating en Telefe, mientras que la transmisión de Espiando la Casa en DIRECTV DGO registró un sólido 11.2 de promedio, consolidando el fenómeno que Gran Hermano representa en la televisión argentina.