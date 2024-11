Cinthia Fernández reveló cómo será su casamiento con Roberto Castillo

Tras desmentir que su relación esté en crisis, Cinthia Fernández recordó cómo fue el pedido de matrimonio de Roberto Castillo : “Yo no me lo esperaba. Pensé que era solo una cena y ya estaba emocionada por eso, ya era un montón”.

Es por eso que detalló sobre aquella noche: “Fue muy gracioso. Entraron nuestras hijas con flores y todo. Él no les había dicho, solo les dijo que me iba a pedir que 'sea su novia para siempre'”. Y agregó entre risas: “No entendía por qué tenían 30 grados de calor y este pibe estaba con saco. Se tenía que apurar porque venían las nenas. Me agarró de la cintura y me dijo '¿te querés casar conmigo?', y yo que ya estaba llorando por la cena”.