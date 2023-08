Coki Ramírez contó lo peor que le pasó en su encuentro con el Papa

El Papa sigue siendo para millones de personas una de las figuras más importantes del mundo, por eso, si alguien tiene la oportunidad de conocerlo no es extraño que pueda ponerse un poco nervioso. Coki Ramirez , por ejemplo, contó el complicado momento que vivió cuando la invitaron a cantar frente a él en el Vaticano.

“Viajé con Scholas Occurrentes, que era una especie de programa, un congreso mundial, con el que tuve la oportunidad de viajar. Compuse un himno por la paz, especialmente para Mozambique. Íbamos a hacer un viaje que al final no se hizo ahí, pero ese tema es una maravilla y yo lo hice con un gran autor que Jaime Ciero”, explicó ella.

Sabiendo que sería difícil abordar el tema, Dente siguió con sus preguntas: “¿Te pones nerviosa antes de cantar frente al Papa?”. “Estaba en el Vaticano, con nervios...”, respondió ella. “¿Comiste algo antes?”, insistió Dente. “No me acuerdo que comí en Roma...Mucha pizza, muzzarella...”, respondió ella extrañada, hasta que se dio cuenta que tramaba el conductor y protestó: “¡No me digas que te contaron! ¡No puedo creerlo! ¡No seas malo!”. Después de un par de risas empezó a contar la anécdota: “Se me aflojó el vientre...”.

Coki Ramírez 2.jpg

“Me decían: ‘Te vamos a avisar, te vamos a avisar’. Era un streaming que se trasmitía a todo el mundo y yo tenía que cantar el tema que compuse, que se llamaba Un cielo aquí. Entonces me dicen: ‘Ahí viene Su Santidad’. Y yo: ‘¿Qué?’. Me hacía caca...¡Se me aflojó todo!”, reveló ella.

Fue ahí que Coki Ramírez tuvo que ir corriendo al baño del Vaticano. “Yo pensé que había inodoros de oro, pero no. Era un baño lindo pero nada más”, comentó divertida antes de revelar que mientras estaba ahí, su hermana estaba afuera golpeando la puerta para que se apure porque la estaban esperando para que cante.