Cómo es Carys, la hija de 21 años de Michael Douglas y Catherine Zeta Jones, que sigue sus pasos

Todo una estrella

Carys es sin dudas una verdadera promesa en la industria del cine y el arte. Es que la hija de Douglas y Zeta Jones tiene una prometedora carrera delante, dentro y fuera de la pantalla. Al mismo tiempo, toca el piano y se luce como cantante. También ha trabajado como modelo en varias ocasiones.

Fue en 2018 que protagonizó la portada, por primera vez, junto a su madre en la revista Town & Country. Apenas tenía 15 años y sabía lucirse en presentaciones junto a sus padres. “La moda es muy importante en mi vida porque mi madre es un icono de la moda para mí”, había dicho en aquella oportunidad.

“Cuando era más joven, no me gustaba la idea de tener su nombre asociado a mí (refiriéndose a los padres famosos). Era algo así como “dinastía Douglas”. Creo que lo que más me molesta es que la gente piense que no me esfuerzo, que no necesito esforzarme, cuando, sinceramente, siento que es todo lo contrario. Siento que necesito demostrar constantemente a la gente que soy buena, que no soy solo la hija de mis padres”, reconoció.

Comparte pasión con su hermano

Dylan, es el hermano mayor, y con 23 años también quiere ser actor. Fue en 2022 cuando se graduó en Ciencias Políticas por la Universidad de Brown.

Sin embargo, desde pequeño quiso seguir los pasos de sus padres y, de hecho, fue a la primera clase de teatro cuando apenas tenía 8 años. Fue la propia Catherine Zeta Jones quien contó en un momento que su hijo, en su primera clase de teatro, le afirmó a la profesora que era muy buen actor. “Lo llevó en los genes”, le había dicho el joven en ese entonces.

Catherine reconoció que siempre se les advirtió a sus hijos los peligros que tiene la actuación, sin embargo, remarcó en una entrevista en The Today Show que “su pasión (la de sus hijos) es la actuación como un oficio.