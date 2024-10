La hija de Mariano Martínez cumplió 15 años y está re grande: mirá cómo creció

“Hija, llegaron los 15 y me cuesta creerlo, uno sabe que rápido no sucedió porque vivimos muchas cosas hermosas en todas las etapas. Solo que al mismo tiempo parece que fue ayer que cantabas en este video tan chiquita, linda…traviesa, jajaja”, comenzó diciendo el galán en su perfil de Instagram .

Y continuó: “Viendo videos y fotos, buscando (sabes que tengo mucho material) vi cómo disfrutamos tantas cosas y fuimos creciendo juntos. Mi primera hija, me acuerdo de que antes de que nazcas te soñé y fue un sueño bien clarito, vi tu cara, tu mirada, me sonreíste y me desperté. Así igualita como te soñé, fuiste”.

“Hoy ya con quince te veo una persona con sus ideales bien claros y sus valores también. Buena hermana, amiga, prima, compañera, nieta, hija. Defendés tus sentimientos, pensamientos, sabés quién sos y también sabés escuchar. Me hace sentir mucho orgullo y felicidad por verte así de grande. Te amo infinito”, termino su saludo el protagonista de la obra de teatro Tom, Dick y Harry.

Embed - Mariano on Instagram: "Hija llegaron los 15 años y me cuesta creerlo,uno sabe que rápido no sucedió ,porque vivimos muchas cosas hermosas en todas las etapas . Solo que al mismo tiempo parece que fue ayer que cantabas en este video tan chiquita,linda…traviesa jajaja (el final del video ).. viendo vídeos y fotos ,buscando (sabes que tengo mucho material j) vi como disfrutamos tantas cosas y fuimos creciendo juntos. Mi primer hija ,me acuerdo que antes que nazcas te soñé y fue un sueño bien clarito ,vi tu cara ,tu mirada,me sonreíste y me desperté. Así igualita como te soñé,fuiste . Hoy ya con quince te veo una persona con sus ideales bien claros y sus valores también. buena hermana ,amiga ,prima ,compañera,nieta,hija . Defendes tus sentimientos,pensamientos,sabes quien sos y también sabes escuchar. Me hace sentir mucho orgullo y felicidad por verte así tan grande . Que todos tus sueños más anhelados se te cumplan. El 11 a festejar con todo!!!! te amo infinito . Feliz cumpleaños hija !" View this post on Instagram A post shared by Mariano (@marianom78)

Los 15 de Olivia

El festejo de los 15 de Olivia tuvo lugar en la noche del viernes 11 de octubre y su papá dejó que sus millones de seguidores pudieran ver un poco de lo que fue la celebración con amigos, familia y algún que otro famoso amigo del actor.

La cumpleañera eligió tres looks distintos que lució a lo largo de la inolvidable noche, todos dentro de la misma gama de colores. El primer atuendo, el que utilizó en la recepción, fue un saco oversze blanco con plumas en la parte inferior, combinado con botas texanas a tono.

IMG_3486.png

Para su ingreso al salón que eligió acompañar con la canción “I´m Good” de Bebe Rexha y David Guetta. Olivia lució un corset blanco con brillos y transparencias, acompañado de una falda larga y amplia de tul blanco. Finalmente, para el baile, se inclinó por un vestido corto con flecos y piedras plateadas.

Otro momento de la noche fue la torta y las 15 velitas que sopló la cumpleañera junto a su familia. En las fotos que se compartieron en las redes se ve una torta de dos pisos decorada de blanco y dorado con flores. También hubo vals junto a su padre quien se mostró completamente emocionado.

IMG_3487.jpeg

La fiesta que contó con famosos invitados como Christian Sancho, Gabriela Sari, Celeste Muriega y Darian “Rulo” Schijman, entre otros, tuvo entretenidas presentaciones con personajes de Star Wars que bailaron entre los invitados, incluyendo a Darth Vader, Chewbacca y el Capitán Rex.

Olivia eligió darle regalos a sus amigos que recibieron espectaculares camisetas de la Selección Argentina, mientras que las chicas se llevaron pulseras, los chicos collares.