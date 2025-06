Cómo es la casa de Punta del Este de Marcelo Tinelli que tuvo que poner a la venta

Marcelo Tinelli volvió a estar en el centro de la escena, esta vez no por sus movimientos en la televisión ni por su vida sentimental, sino por el futuro de una de sus propiedades más emblemáticas: su imponente casa de Punta del Este, conocida como Guanahani. Ubicada en la exclusiva zona de La Boyita, cerca de José Ignacio, la finca de 5,2 hectáreas fue desde el año 2000 el refugio estival del conductor y su familia. Allí no solo pasaron veranos inolvidables, sino que también se grabaron escenas del reality Los Tinelli, que retrata la intimidad del clan.

En los últimos días, comenzaron a circular fuertes versiones sobre una eventual venta de la propiedad, cuyo valor ronda los 9 millones de dólares. En Intrusos, la periodista Paula Varela fue quien lanzó la bomba: "Me llegó la información de que Marcelo Tinelli y el día lunes habría vendido su casa de Punta del Este, lo cual no sorprende tanto porque él venía comentando que la quería vender". La noticia sorprendió al panel del ciclo, aunque no parecía descabellada: el propio Tinelli había manifestado su intención de desprenderse del inmueble.