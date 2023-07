Cómo es la rutina de gym que hace la mamá de Mica Viciconte a los 65 años

Mica Viciconte compartió la exigente rutina de ejercicios qu.mp4 Fuente: Redes Sociales

“Estacionamos, fuimos al teleférico, cuando ingreso ahí a la recepción pregunto: ‘Disculpame, ¿hay prioridad para gente mayor y bebés?’. Me dice que no y le digo: ‘¿Cuánto tiempo tiene de demora esto?’ Y me dice: ‘Tres o cuatro horas’. Digo: ‘Bueno, gracias y me voy’”, expresó Mica Viciconte.

“Cuando me doy vuelta , ya llegando el auto, se acerca un señor y me dice: ‘Chicos, vengan, vengan, ¿quieren entrar al teleférico?’, ‘Sí, lo que pasa es que estoy con el nene que tiene fiebre, no voy a esperar cuatro horas bajo el sol, con 30 grados, prefiero no ir’, contesté. ‘No, no. Vengan por acá', nos dijo”, agregó.

Fue ahí que al parecer un señor que estaba en la fila se quejó y le dijo, según Viciconte: “El país está así por gente como vos”. A lo que ella respondió: “Mirá, no me bardees, no me faltes el respeto porque te estoy hablando bien. Si quiere pasar, pase, adelante”.

“Estaba muy enojado porque estuvo cuatro horas al sol, así que es super entendible”, expresó Mica Viciconte que asegura que le respondió: “No nos peleemos entre nosotros, no es problema nuestro. Yo no vine y me colé, me estaba yendo a mi casa y me hicieron pasar y pasé”. Al parecer después de eso la situación se tranquilizó: “Bajó, entendió, me dejó hablarle y como que todo bien”. Para luego aclarar: “Pero no hubo gritos, nada de eso. Fue un enojo simple”.

“Si tenía fiebre (Luca) tendrían que ir al hospital, no al teleférico”, opinó Flor de la V después de escuchar el audio de Mica Viciconte. “Me dijo que había levantado un poco de fiebre y por eso ella dijo: ‘Si no, nos vamos’ y que le insistieron para que suba”, señaló Peñoñori.