Cómo está Nequi Galotti tras el suicidio de su exnovio Pablo Hernández

Cómo fue la conflictiva separación de Nequi Galotti y Pablo Hernández

Es importante recordar que después de la separación, Nequi recibió un botón antipánico debido a mensajes alarmantes enviados por su ex pareja. La relación, que comenzó en noviembre de 2022, tuvo un inicio peculiar, según confesó Galotti: "Él me escribió durante cuatro meses, pero yo no le contestaba. Nunca en la vida imaginé que iba a estar contestando el mensaje de alguien que me escribiera, pero él tuvo una forma de comunicarse conmigo muy especial y me despertó la curiosidad".

Nequi 2.jpg

Los detalles sobre el estado emocional de Nequi Galotti tras la noticia surgieron a través de Ángel de Brito, quien, mediante su cuenta de Instagram, compartió el impacto que la tragedia ha tenido en la modelo, quien a pesar de estar viviendo con un botón antipánico por el conflicto con su ex, quedó en estado de shock al enterarse de su final.