Cómo están los hijos de Romina Yan a 14 años de su muerte

Valentín, el hijo del medio de Romina Yan, actualmente se desempeña como corredor de automovilismo, por lo que se encuentra dando los primeros pasos para tratar de meterse de lleno en este ambiente que realmente lo tiene apasionado. En sus redes sociales suele mostrar los detalles de la etapa que atraviesa y cómo le va en sus carreras.

Por último, Azul, con 18 años recién cumplidos terminó el secundario en diciembre del año pasado. Es por eso que aún se encuentra pensando qué hará de su vida, lo cierto es que está muy pegada a Cris Morena, por lo que no se descarta que pruebe suerte como actriz.

El emotivo mensaje de de Cris Morena a 14 años del fallecimiento de Romina Yan

A 14 años del fallecimiento de Romina Yan, Cris Morena escribió un sentido mensaje para recordarla: “Hijita amada, hoy estás más que siempre en mí. Sos presencia permanente que me abre el corazón, me lo agranda, me duermo con vos y me despierto con vos”.

“Sé que estás porque aprendí a sentirte. Nuestro amor se agranda porque tu compañía es eterna. Te voy a elegir en todas mis vidas, hijita. En todas, Ro. Te amo, Mamita”, cerró emocionada.