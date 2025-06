Cómo fue el cumpleaños de Amparo, la hija de Edith Hermida

Edith 1.jpg Así fue el festejo de cumpleaños de Edith Hermida

Cómo fue el festejo de cumpleaños de Amparo, la hija de Edith Hermida

Lo acompañó con un peinado en media coleta con ondas marcadas, sumando elegancia al look. Más tarde, se cambió para bailar y divertirse con sus amigas con un vestido corto de flecos y brillos, cómodo pero igualmente glamoroso. Fue durante este segundo cambio cuando protagonizó una de las postales más celebradas del evento: una coreografía alegre al ritmo de “You’re the One That I Want”, de Grease, que desató los aplausos y la convirtió, para muchos, en “la reina de la noche”.

Edith Hermida también tuvo su protagonismo. La periodista lució dos outfits: primero un vestido negro con brillos y mangas abullonadas, y luego uno más corto, de un solo hombro y color plateado. En uno de los momentos más emotivos de la velada, subió al escenario y acompañó a su hija en una coreografía, evidenciando la complicidad y conexión que tienen entre ellas. Fue uno de los instantes más celebrados de la noche.

Los detalles del festejo

Entre las sorpresas para los invitados, se destacaron un stand de glitter para maquillajes brillantes, tatuajes temporales —una tendencia cada vez más común en este tipo de eventos— y una pista de baile iluminada con esferas espejadas y lluvia de papelitos metálicos. Todo esto generó una atmósfera festiva y sofisticada.

La torta, por supuesto, no pasó desapercibida. Con diseño moderno y audaz, era una estructura de varios pisos en color negro, decorada con detalles metálicos, luces incorporadas y las iniciales “A H” brillando en el frente. Fue, sin dudas, uno de los grandes protagonistas visuales de la noche.

Además de familiares y amigos cercanos, también dijeron presente los compañeros de trabajo de Edith Hermida, como su estilista y su fotógrafa de cabecera, quienes se sumaron a una gran foto grupal sobre la escenografía de nubes. “Feliz cumple hijita”, escribió Edith en sus redes, dejando entrever el amor y la emoción que atravesó toda la jornada.