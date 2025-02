Una famosa periodista de TV rompió en llanto en Bendita, luego de que la acusaran de ser una mala compañera

Edith Hermida no pudo contener sus emociones ante las acusaciones recibidas en Bendita

En medio de un informe presentado en la última edición de Bendita TV sobre las peleas dentro del programa, Beto Casella, le dio la oportunidad a Edith Hermida de hacer su descargo. Con voz entrecortada y visiblemente afectada, Edith se expresó: "Quiero dar por terminado el tema de Romina Scalora. Terminamos de hablar acá. No quiero seguir hablando". La locutora explicó que no se sentía bien en ese lugar. " No me gusta ser el eje del conflicto. No me siento cómoda. Lo mío es otra cosa. Por eso estoy tan angustiada", confesó.