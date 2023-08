Cómo fue el increíble show del primer eliminado de Got Talent Argentina

La esperada llegada de Got Talent Argentina a la pantalla de Telefe no decepcionó y se convirtió en el centro de todas las charlas de las redes sociales. La conducción a cargo de Lizy Tagliani marcó el inicio de un emocionante primer programa, que dejó ver momentos de profunda emoción en La Joaqui y Abel Pintos, así como también momentos llenos de risas gracias a las reacciones de Flor Peña y Emir Abdul. Sin embargo, el momento de la noche se lo llevó el primer eliminado del programa.

Aunque la presentación de Carlos fue rechazada por todos los jurados (y ser el primer eliminado de Got Talent Argentina), logró arrancar sonrisas de todos ellos y provocó risas en especial a Flor Peña, quien, a pesar de haber descalificado al imitador, no pudo contener las carcajadas durante todo el número.

Got Talent 1.jpg

El impacto de Carlos también trascendió más allá del escenario de Telefe. En las redes sociales, su actuación generó una oleada de memes y llevó el nombre de Chayanne a ser tendencia en Twitter.

"Me puso re mal que Abel Pintos rechazara al imitador de Chayanne antes de que empezara a cantar", "El concurso terminó, que gane el imitador de Chayanne", "¿Al imitador de Chayanne no le hicieron bullying? Me pareció demasiado" y "Pobre, me dio pena cómo se burlaron del Chayanne de la salada, pero ¿por qué fue? JAJAJA", fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes en respuesta a la actuación del imitador.