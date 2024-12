Cómo fue el tenso reencuentro entre Benjamín Vicuña y Pampita tras los polémicos audios de la China Suárez

Los detalles del tenso cruce de la ex pareja luego de los polémicos audios de la actriz.

“Es una caradura, pero también lo que siempre lo hablamos con Benja, ella sabe que del otro lado no va a recibir respuesta, entonces dice lo que quiere porque sabe que yo no le voy a decir nada. Se quedó con la casa, se quedó con todo. Es una genia, una mentirosa serial”, se escucha decir a la China Suárez en uno de los audios más polémicos contra Pampita .

En este sentido, el hecho de que Benjamín Vicuña haya quedado pegado con los audios filtrados de la actriz, es lo que generó una gran tensión entre la ex pareja. Tanto es así, que volvieron a verse las caras en los Martín Fierro de Moda , por lo que la tensión se respiró en el ambiente.

Es por eso que quienes estuvieron cerca de ambos expresaron que el aire se puso tenso e incluso estuvieron bastantes distantes, teniendo en cuenta que suelen dialogar de forma amena por el bien de los hijos que tienen en común. De este modo, le adjudicaron el distanciamiento a estos mensajes que se viralizaron en las últimas horas.

Más allá de la tensión, desde el entorno de ambos se filtró que la distancia estaba ligada al deseo de no exponer cómo está el vínculo actualmente. Es que Pampita ya declaró que no le molestaron los audios, por lo que no quisieron que algún gesto termine derrumbando la teoría que construyeron para ponerle paños fríos a la polémica.

Pampita-Benjamín Vicuña-MArtín Fierro de moda-2.jpg

El tierno mensaje de Benjamín Vicuña a su novia tras ganar el Martín Fierro

Benjamín Vicuña se impuso en los Martín Fierro de Moda, ya que se consagró con el premio al mejor estilo en Ficción. Es por eso que al subir a recibir el premio le dedicó unas palabras a Anita Espasandin.

“Muchísimas gracias. Este premio, por supuesto, es para Lorena Díaz y Jam Monti, diseñadores y creadores de los personajes con los que trabajamos. También quiero compartirlo con todo el equipo de Envidiosa y de La Voz Ausente”, comenzó diciendo.

Por lo que agregó a Telefe y APTRA por haberlo elegido: “Espero también que pronto exista el Martín Fierro de Teatro”. Y cerró con dedicatoria a Anita Espasandin: “Quiero agradecer al público que siempre acompaña nuestras ficciones. Este premio lo comparto con mis hijos, con mi madre que está en casa, y con Anita, hermosa, que estás ahí”.