Cómo fue el último cara a cara que tuvieron Pampita y la China Suárez

La modelo Pampita Ardoahin reveló detalles de la última conversación y el plan de sus hijas para el día del padre.







Pampita Ardohain no se guardó nada sobre los detalles del último diálogo que tuvo con la China Suárez, ambas ex parejas del actor chileno Benjamín Vicuña. “Es que hablamos porque nuestros hijos son hermanos, así que es lo normal”, contó en diálogo con el programa Puro Show.

Por otra parte continuó: “Nuestros hijos son hermanos, es un lazo muy, muy fuerte. Y estamos muy ubicadas sabiendo que ellos son la prioridad”. Sin embargo evitó expresarse sobre las críticas que recibe la China en las redes: “No tengo ni idea, no opino nada. No voy a decir nada, no me quiero meter en un tema que no es mío, y menos cuando hay un lazo familiar de por medio, así que no”.

Luego, Pampita tampoco quiso darle recomendaciones a la pareja del futbolista Mauro Icardi. “No, no. No le doy consejos a nadie en esta vida, porque cada uno, viste, tiene que vivir sus propias cosas y no sirven los consejos”, expresó.