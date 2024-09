Cómo fue la sufrida lucha del hermano de Nequi Galotti

La ex modelo expuso la lucha que atravesó su hermano con TEA y cómo alcanzó la concientización popular de esto.

De este modo, la ex modelo y conductora contó cómo fue su vida acompañándolo: "Él sacó todo lo bueno de mí a lo largo de mi vida, pude entender cómo cada uno tiene su propio 10, como cada uno hace todo lo que puede para estar mejor para aprender, para destacarse y nadie es mejor ni peor que otras personas".

Además, reconoció cómo la ayudó a ser más empática con el resto de las personas: "Aprendí sobre la inclusión, sobre el respeto por las diferencias desde muy chiquitita. Yo hoy tengo 62 años y desde siempre me formaron y me criaron así".

Nequi Galotti reflexionó sobre cómo se inculcó la concientización sobre TEA

Asimismo, Nequi Galotti expuso cómo poco a poco logró junto a su familia y muchas personas más, instalar la conciencia en la gente. "Éramos 10 personas al pie del Obelisco con una bandera azul, fui con mi hermano Marcelo aquella vez y me convocó Alexia Ratazzi de PANAACEA", contó sobre los inicios.

"Lo que ha crecido, lo que se ha difundido y la conciencia que hoy el mundo tiene acerca del autismo, sobre lo que es sobre entender que no es una enfermedad, que es una condición que la padecen lo tienen muchas personas y uno va aprendiendo sobre el respeto. Ver lo que creció y la conciencia que hay hoy en la sociedad, a mí me llena de emoción y me alegra el corazón poder hablar sobre autismo", marcó sobre el respeto que se logró y las formas en las que se debe tratar con personas con TEA.

Nequi Galotti-TEA-2.jpg

"Hablar sobre las distintas capacidades o discapacidades de las personas con naturalidad y sin horrorizarse y sin vergüenza y sin y sin miedos ni tapujos, sino al contrario: entendiendo que que todos somos distintos, que somos diferentes y que podemos estar todos juntos en esta misma sociedad", cerró.