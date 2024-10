Cómo fueron las vacaciones de Ángel de Brito en Bariloche: sus fotos

image.png Las fotos de Ángel de Brito en Bariloche.

A pesar de que estaba de viaje, el conductor de LAM escribió: "La separación es definitiva", en un mensaje que compartió el miércoles al mediodía en su cuenta de X, y, junto a una foto de Pampita y Roberto García Moritán. "Avanza el divorcio", continuó.

De hecho, ese día, en LAM, las angelitas bromearon con la bomba que había explotado, precisamente, en medio de las vacaciones de Ángel de Brito. "!Tuvo suerte! Le tocó descansar en una semana extremadamente movida", reflexionó Nazarena Vélez.

Ángel de Brito reveló a quienes les gustaría sumar como panelistas de LAM

Hace poco tiempo, Ángel de Brito reveló estar haciendo cambios en LAM y contó a qué 3 personas le gustaría tener en su panel. “Siempre me hubiera gustado trabajar con Dalma (Maradona). A Lizy (Tagliani) siempre la nombro porque me encanta, pero ya es una superestrella. Y sino Marcela Tinayre también me gusta”, indicó en DDM y agregó entre risas: "Aunque venga con la peor de las ondas".

Con Dalma logró su cometido, al menos, en streaming. Ahora habrá que ver si logra convencer a la hija de Diego Maradona de que se sume al panel de LAM.

Sobre el resto de sus "angelitas", el conductor dijo: “Nazarena por ejemplo estuvo callada dos meses y después un día empezó a hablar. Pero también pasa que la pelea a veces es afuera, pero hay momentos en que es hacía adentro y se buscan entre ellas”, reflexionó sobre las picas que existen al aire entre las actuales integrantes, que poseen distintas edades, historias de vida y formas de desenvolverse en la pantalla.

Por último, Ángel De Brito, en la misma entrevista que le dio a Mariana Fabbiani, reconoció que es importante la cintura de los panelistas para estar informados de los distintos temas y poder sortear las polémicas. Además, de un importante temperamento que pueda imponerse y defender sus ideales.