Cómo le cambio la vida a Fer Dente desde que dejó de fumar

En pocas palabras, Fer contó que estos últimos meses no sentía la voz del todo bien y notaba que el hábito le estaba dejando algunas consecuencias que antes no sentía. Es por eso que él asumió un compromiso público con sus fanáticos.

A medida que fueron pasando los días, Dente renovó su estado a través de simpáticos videos en los cuales se expuso, con el fin de ayudarse a sí mismo y a otros. "El mejor consejo que les puedo dar es que, si nunca fumaron, no fumen", aseguró el conductor en complicidad con la cámara y sus 54 mil seguidores en esa red social.

Los posteos de Fer Dente en Tiktok acerca de cómo dejó el cigarrillo

El primer día libre de humo, Fer Dente detalló que hizo todo lo que estaba a su alcance para olvidarse del tema: sus aliados fueron una bicicleta nueva que se compró y también el tomar mucha agua. "No me acuerdo nada del lunes, fue como si hubiese estado borracho todo el día", lanzó sincero.

image.png

Sin embargo, con el correr de los días, fue actualizando su sentir y el principal problema apareció a las 96 horas, cuando definió como mayor inconveniente a los espacios de ocio. "Me queda entre Olga, que termina al mediodía, y el programa de la tele, que es a la noche. A la tarde estoy trabajando en Rent, pero llega un momento en el que no puedo más", argumentó.

"Cuestión que me agarra el hambre", explicó, en una clara manifestación de su ansiedad por dejar el cigarrillo. Pero al mismo tiempo, se sinceró y reveló: "La verdad, está siendo mucho más fácil de lo que pensé que iba a ser".

Este lunes, el conductor de Noche al Dente (América) celebró su primera semana sin fumar y sentenció: "Ya no siento nada". Sin embargo, aclaró que "los primeros días fueron duros". "Hoy ya súper bien", detalló. Y profundizó: "Me alimenté bien, no tuve ansiedad de comida, anduve en bici a la mañana, estuve haciendo cosas. Son días largos, así que vengo bien". Como comentó previamente, el mantenerse ocupado significa una pieza clave en este rompecabezas que está armando en pos de una vida más sana y natural.