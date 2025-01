Cómo reaccionó Keila al ver a Santiago sin ropa en Gran Hermano

El clima dentro de la casa de Gran Hermano esta cada vez más caliente. En esta ocasión, Keila ingresó al baño de Gran Hermano luego de golpear su puerta reiteradas veces y se encontró a Santiago allí, sin dar respuestas. “Nadie me contestaba, golpee tres veces"

"¿está ocupado? ¿Está ocupado? ¿Está ocupado? Nadie respondia y me mandé, entro y hace uh y se tapa”, contó con lujo de detalles la hermanita . Ante su anecdótica situación, Lourdes dijo "si se tapó así entonces la tiene re chica" ironizando contra Santiago.

Sin hacer caso al comentario de su compañera, Keila continuó su relato “Salí y después no lo podía ver a la cara. Me ponía roja porque me daba vergüenza, que incómodo” concluyó la participante.