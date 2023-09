Cómo reaccionó L-Gante después que Estados Unidos le negara la visa para entrar a su país

Cuando todavía no habían pasado dos semanas de su liberación tras estar detenido durante casi tres meses en la DDI de Quilmes , L-Gante armó una carpeta con toda su documentación y se presento en la Embajada de Estados Unidos entusiasmado con conseguir la visa para poder viajar a ese país.

Sin embargo, en la embajada del país norteamericano el intérprete de cumbia 420 recibió un rotundo rechazó a su pedido y no se lo habría tomado de la mejor manera. Así lo aseguró el periodista Juan Etchegoyen a través de su columna en Mitre Live. “En las últimas horas L-Gante fue a la embajada de Estados Unidos para sacar la visa, hay novedades y no son buenas", expresó el conductor.

"Me confirman desde adentro de la embajada que Elián intentó por todos los medios una respuesta favorable, pero las autoridades del lugar le cancelaron el pedido de visa" , continuó el periodista de Radio Mitre. También se preguntó de manera retórica qué puede ser lo que le haya hecho creer a L-Gante que iba a obtener una respuesta positiva, ya que acaba de pasar tres meses detenido y tiene una causa abierta, algo que es motivo directo de rechazo para recibir una visa de Estados Unidos.

Las razones que el cónsul le habría dado de manera presencial a Elián Valenzuela son, precisamente, su situación procesal que se suma a diferentes problemas judiciales anteriores que ya tenía el artista.

Por último, Juan Etchegoyen reveló cuál fue la polémica reacción del cantante de RKTal escuchar que no estaba apto para recibir el permiso que le permitiría ingresar a Estados Unidos: "Ante la negativa, me contaban que L-Gante consultó varias veces por qué no se la daban, y hasta preguntó si podía ir su abogado”.

Por más que Valenzuela insistió ante el cónsul, tuvo que resignarse y seguir con los pasos que impone la embajada de Estados Unidos. Ahora deberá esperar al menos un año para volver solicitar la posibilidad de recibir una visa, previo paso por el riguroso trámite. Ya que la decisión es, durante ese lapso, irrevocable. Y no es posible modificarla en el próximo año por más que L-Gante se apersone con un abogado o intente cambiar el tipo de visa de turista a laboral o de talento. Mientras tenga causas pendientes, no podrá viajar a Estados Unidos.