Qué dijo L- Gante tras haber sido liberado

“La estadía fue tranquila. Hubo muchos rumores que he oído como ‘el preso VIP’ o se mostró una celda muy precaria que no era la situación en la que estaba. Era una celda normal, cada uno con su situación, me llevé bien, con respeto, no tuve ninguna pelea, discusión”, aseguró el cantante de cumbia 420 tras su paso por la cárcel .

Estuvo acompañado por su abogado Diego Storto a quien agradeció al igual que aquellas personas que le hicieron “el aguante” y que se tomaron su caso con seriedad. “Estoy muy tranquilo y volví a mi casa a recuperar el tiempo perdido con mi hija”, sostuvo el cantante.

Aseguró que está disfrutando de estos días en libertad, los días encarcelados “me han servido mucho para gastar ese tiempo en pensar, abrir la mente, fortalecer la mente”. Se rió de los memes que se publicaron en las redes ni bien salió de la cárcel. “Cuando salí dije que me sirvió para endurecerse mentalmente, la palabra que quise decir fue fortalecerme, pero cualquier cosa que diga se desvirtúa”, dijo entre sonrisas.

L-Gante-Home.jpg

Dijo que “estos días estoy tratando de administrarme y de organizarme de una manera más cuidadosa. Pensando cada paso, si bien nunca hemos dejado de trabajar, estamos enfocados día a día en progresar”.

Sobre las personas que estuvieron pendientes o no de sus días en prisión dijo que “no está Wanda (Nara) en el país, pero sí se preocupó y estuvo. Mi mamá me lo hizo saber. La mina un 10. Contacto no tuve, pero sí estaba hablando. La mejor, no estamos en una relación ni nada”. También admitió que no recibió mensaje alguno de Marcelo Tinelli, aunque lo relativizó y agregó “Ni una señal, pero igual un groso Tinelli”.

Pablo Becerra y Leonardo Sigal, abogados del denunciante en la causa, apelaron este lunes su liberación. Los abogados del particular damnificado, presentaron un escrito judicial en el que expresan que la decisión del juez Gabriel Castro tuvo "una voluntad manifiesta de otorgarle la libertad a Elian Valenzuela, sin importar las directrices ya emanadas" y hacen regencia a los fallos anteriores de la Cámara de Apelaciones que "revocó la excarcelación extraordinaria".