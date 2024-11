Cómo se disfrazaron la China Suárez y Marcos de GH en su fiesta de Halloween privada

La China Suárez y el ex ganador de Gran Hermano Marcos Ginocchio se han mostrado juntos en los últimos meses y han despertado rumores de una relación amorosa entre si aunque los protagonistas afirman que se trata de una muy buena relación amistosa. "S omos muy buenos amigos . Es una capa. Una genia”, declaró el "Primo" a mediados de agosto.

A través de imágenes que fueron compartidas en las redes sociales, se pudo ver que la China se vistió de la versión femenina de Pennywise, el payaso de "It". Quien más llamó la atención en la fiesta donde asistieron amigos y familiares de la actriz, fue Marcos que lució una camiseta de la Selección argentina y el número 10 que utiliza Lionel Messi.

China.jpg

Mery-China.jpg

Una ex Gran Hermano contó que pasa entre Marcos Ginocchio y la China Suárez

La ex participante de Gran Hermano, Daniela Celis, estuvo en el streaming de Bondi y cuando le preguntaron por el vínculo de Marcos Ginocchio con la China Suárez sorprendió con una frase que lo mandó al frente al salteño.

“¿Alguna vez Marcos te habló de la China?”, le preguntó Pepe Ochoa a la ex Gran Hermano, quien acorralada contestó: “No, es su amiga, no, no sé qué es”.

“Se puso nerviosa... yo sé que no es su amiga, lo sé de muy buena fuente”, insistió Pepe a la pareja de Thiago Medina, quien entonces lanzó: “Que sean felices todos con quien tengan que ser, está muy bien”.

China Suárez-Marcos Ginocchio-home.jpg

De esta manera, y sin quererlo, dejó en claro que entre el ex ganador del reality y la actriz y cantante hay algo más que una amistad.