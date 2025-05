Cómo se puso Juan Di Natale cuando le consultaron por la vuelta de Pergolini a la TV

El ex conductor de CQC sorprendió con un raro gesto cuando le notificaron que su ex compañero volvería a la televisión

Sucede que hace unos días se conoció la noticia de que Mario Pergolini, ex conductor y creador del formato que luego fue exportado a infinidad de países, volvería a estar en la televisión argentina al frente de un nuevo programa. Respecto a esto, Di Natale fue consultado por un notero y tuvo una particular reacción para responder al respecto.

En ese contexto, Puro Show (El Trece) entrevistó a Juan Di Natale, ex compañero de Pergolini en Caiga Quien Caiga, para conocer su opinión. Si bien le deseó “el mejor de los éxitos”, su reacción fue distante y llamó la atención. “No sabía nada”, dijo, cuando el notero le informó del regreso. “Vuelve a Canal Trece a la noche”, le aclararon. “Buenísimo. No sabía nada. Felicitaciones, me encanta”, respondió, sin demasiado entusiasmo.

Cuando el cronista le recordó que Pergolini había asegurado en varias ocasiones que “la televisión estaba muerta” y que apostaba al streaming, Di Natale contestó sin ganas: “Bueno, no sé. Le deseo lo mejor”.

Al ser consultado por la relación actual con su excompañero, aclaró: “Está todo bien, lo más bien”. Y ante la pregunta de si lo sorprendía su regreso a la pantalla chica, respondió con firmeza: “No, ¿por qué? Tiene derecho a volver, ¿por qué no va a volver? Está buenísimo”.

Visiblemente incómodo por la insistencia, Di Natale intentó dar por cerrada la charla: “Estoy apurado, me tengo que ir. Vos querés que me pelee y no me voy a pelear con nadie”. Antes de retirarse, agregó con tono diplomático: “Me encanta, me parece que está buenísimo. No sé qué es lo que va a hacer, pero espero que le vaya bárbaro”.

El regreso de Pergolini a la televisión

Después de 16 años de mantenerse alejado de la televisión, Mario Pergolini regresará a la pantalla chica con un nuevo programa en El Trece. Así lo confirmó este jueves el conductor de LAM, Ángel de Brito. Además, contó: "Confirmado Mario Pergolini reemplaza desde junio a Guido (Kaczka) en El Trece".

Según trascendió, el programa iría de lunes a viernes y Agustín 'Rada' Aristaran tendría participación especial. "Va a hacer actualidad y humor. El Trece lo busca y le paga porque va a ser la continuidad de Jorge Lanata, con un estilo más fresco y novedoso", contó Luis Bremer en A la Tarde (América TV).