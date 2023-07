Con qué famoso galán se besó apasionadamente Carina Zampini en Pasaplatos

La idea de la conductora fue que el exprotagonista de Rosa...de lejos se pusiera en la piel del esposo de Callejón y que ella misma encarnara a su amante. Así las cosas, se pusieron de acuerdo para que María Fernanda descubriera la infidelidad al verlos besándose infraganti. Pero como no había libreto, todos se sorprendieron cuando la exvedette decidió concluir la escena dándole ella misma un apasionado beso a Alarcón.

Lo cierto es que el actor contó que la primera vez que le tocó hacer una escena con María Fernanda se perfumó y se puso corbata con la idea de llamar su atención. “Ahí ella me paró en seco y me dijo: ‘Pablo, este es mi primer beso en ficción’”, contó dándole un tinte de humor a la situación. Y agregó: “Yo me porté como un caballero. Después salí y la esperé en la puerta del canal con un ramo de flores”.