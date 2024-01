Con qué jugador de la Scaloneta habría estado Julieta Poggio

En medio de los rumores de romance con Fran Stoessel y Marcos Ginocchio, la ex Gran Hermano podría tener un romance con un campeón del mundo.

El romance entre Julieta Poggio y Thiago Almada habría comenzado hace unas tres semanas, según lo detallado por Duré. La panelista, además, despejó las dudas sobre la naturaleza del vínculo al asegurar que no se trató de un simple "touch and go", sino que los amigos de Almada confirmaron que están saliendo. Esta revelación contradice las versiones previas que vinculaban a Poggio con Fran Stoessel y Marcos Ginocchio.