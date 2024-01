Julieta Poggio se confesó y contó si se acostaría con Marcos Ginocchio o Fran Stoessel

La periodista dejó a la joven contra las cuerdas y le comentó que tenía que elegir entre los dos, pero la respuesta de Juli desconcertó a los panelistas y hasta a Fran, que estaba ahí aguardando por la confesión de la bailarina.

Qué contestó Julieta Poggio, al tener que elegir entre Marcos Ginocchio y Fran Stossel

“Es tu última noche de sexo. No vas a tener sexo nunca más, con esa noche te vas a despedir del sexo para toda tu vida. Vos podes decidir pasarla bien, pasarla mal, que se te vaya rápido, disfrutarlo a full, pero es el último sexo de tu vida”, comenzó diciendo Juariu mientras estaba recostada en la cama con Julieta Poggio y la actriz explotó antes de escuchar los nombres: “Qué obvia que es esta pregunta”.

"¿Lo tenés con Marcos o con Fran?”, continuó Juariu. “No respondo, no respondo. No quiero, no quiero”, se limitó a decir, dejando en evidencia que no quería responder y optar por ninguno de los dos. Fran Stoessel estaba escuchando todo y comenzó a aplaudir, felicitándola a la distancia, mientras todos exigían una respuesta.

“Pero es la última noche”, exclamó Juariu y para no dilatar más el asunto, Julieta se pronunció, dejando a todos helados. “Un trío, dale”, soltó y los panelistas y la gente del control empezaron a aplaudirla. “¡Qué campeona! Es la reina”, agregó Lizardo Ponce, a los gritos.