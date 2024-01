Francisco Stoessel rompió el silencio sobre Julieta Poggio y contó todo

La cantante fue por más y le insistió para que confirme abiertamente que está en pareja. "¿Todavía no? ¿Pero estás casi por ponerte de novio? ¿Cómo viene?”, agregó la artista. "Prefiero no apresurarme, que no me gane la ansiedad", le explicó Fran a su hermana, mientras estaban en vivo.