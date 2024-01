Qué hizo Julieta Poggio después de que Francisco Stoessel la niegue como novia

A principios de este mes, se rumoreó que la ex Gran Hermano, Julieta Poggio , y Fran Stoessel , el hermano de Tini, habían sido visto juntos en las playas de Punta del Este. No solo eso, sino que también se habló del posible inicio de una nueva relación.

"Me hablan de encuentros íntimos en Punta del Este, él ya la presenta en su grupo de amigos y a su entorno. Yo no sé si podemos hablar de noviazgo pero sí aportar data de lo que está ocurriendo", había contado el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Las palabras de Fran Stoessel sobre su relación con Julieta Poggio

"Quiero saber si ya te pusiste de novio o siguen todavía...", comentó Tini Stoessel al aire de Rumis, el programa de streaming de Zaira Nara. "No, no estoy de novio", contestó Fran Stoessel de forma escueta, acerca de los rumores que lo vinculaban a Julieta Poggio.

¡Lo mandó al frente! Tini Stoessel apuró a su hermano en vivo para que hablara de su vida amorosa pic.twitter.com/8eduLPfJp9 — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) January 18, 2024

Insistiendo, Tini dijo: "¿Todavía no? ¿Pero estás casi por ponerte de novio? ¿Cómo viene?". "Prefiero no apresurarme, que no me gane la ansiedad", sostuvo Fran.

Por su parte, tras escuchar estas declaraciones, Pochi de Gossipeame aseguró que el picante mensaje que Poggio había compartido en sus redes podía estar vinculado a este tema.

"Demasiado hermosa para ser un secreto y, si no te presume, más soltera reina. Qué nunca se te olvide", publicó la ex Gran Hermano. Dando su opinión, la panelista cerró: "Ahora que vimos el stream de Fran, ¿no le encuentran más sentido a esta historia de Juli?".