Con que palabra definió Susana Giménez a Huberto Roviralta, su ex

Susana Giménez no puede olvidar su romance con Huberto Roviralta. Pero no por lindos recuerdos y una relación donde reinó la paz, sino todo lo contrario producto de la pelea que tuvieron cuando eran pareja en los años 90'. “Huberto me empujó, trató de agredirme; yo me defendí y le tiré con un cenicero", relató Susana en una entrevista sobre su noviazgo con el expolista.