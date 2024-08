Con qué súper famoso se encontró y trabajó Tini Stoessel en Irlanda

La emoción por el nuevo disco de Coldplay, Moon Music, sigue creciendo, especialmente entre los fanáticos argentinos, gracias a la reciente colaboración de la banda británica con Tini Stoessel . La noticia de que Tini participaría en el tema "We Pray" junto a Chris Martin y otros destacados artistas como Burna Boy, Little Simz y Elyanna, fue suficiente para que sus seguidores se mantuvieran alerta a cada movimiento de la cantante.

Embed La manera como Cris Martin ama tanto a

Tini Stoessel la espera la cuida la abraza en todo momento



Ella está cumpliendo su sueño de colaborar con una de las bandas más grandes de la industria pic.twitter.com/N1KIxrdlFW — Bad (@Bad_girl_biitch) August 28, 2024

El viaje de Tini Stoessel a Irlanda que despertó rumores

Las sospechas de los fanáticos no tardaron en confirmarse. Tini Stoessel fue vista en las calles de Dublín, acompañada nada menos que por Chris Martin, Burna Boy, Elyanna y Little Simz, filmando el videoclip de "We Pray". En las imágenes que rápidamente se viralizaron, se puede ver a Tini con un look urbano, vistiendo una campera de cuero negra, un top blanco y pantalones oversize, mientras sostenía un micrófono en mano y era rodeada por una multitud de fanáticos que no podían creer lo que veían.